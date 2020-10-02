ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре

14:12, 02 октября 2020, ПАИ

Жители России в сентябре сократили свои расходы на лекарства на 13 % по количеству и на 9 % – по объему по сравнению с сентябрем прошлого года. В Москве спрос на лекарства при этом продолжает расти. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Тенденция к сокращению трат россиян в аптеках наметилась еще летом. В июне-августе объем транзакций в аптечных сетях составил 2,6 млрд рублей, что на 9 % ниже, чем летом 2019 года. В сентябре тренд продолжился – общий объем трат составил за первый месяц осени 1 млрд рублей. Средний чек при этом увеличился на 4 % – до 547 рублей.

Москвичи, напротив, стали тратить на лекарства больше – оборот столичных аптек по итогам лета и в сентябре увеличился на 5 % к аналогичным периодам прошлого года. При этом реже, чем в прошлом сентябре, ходить в аптеки они не стали: количество транзакций снизилось на 2 %, а средний чек вырос на 7 % и составил 672 рубля.

Петербуржцы и гости Северной столицы, наоборот, в начале осени стали чаще ходить в аптеки (количество транзакций выросло на 22 %), но их траты на лекарства снизились – на 5 % к прошлому сентябрю. Средний чек на лекарства здесь выше, чем в Москве – 724 рубля.

«Снижению затрат на лекарства способствовало уменьшение туристической активности населения, в том числе сказалось отсутствие зарубежных поездок. Россияне чаще оставались дома, поэтому сократился спрос на препараты, составляющие типичную «аптечку путешественника». При этом в части регионов, которые в этом году стали популярными направлениями для внутреннего туризма, сегмент показал существенный рост», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.