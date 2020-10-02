Выставка «В боях за Невельскую землю» открылась в Невеле
В центральной районной библиотеке Невельского района открылась книжная выставка «В боях за Невельскую землю». Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».
Мероприятие приурочено к 77-летию освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков. С обзором книг, повествующих о событиях Великой Отечественной войны на территории Невельского района, выступила библиотекарь читального зала Наталья Воронова.
Специалист познакомила читателей с краеведческими материалами Николая Никитенко, Михаила Буденкова, Ивана Межина, Аркадия Василевского, Людмилы Максимовской и других авторов.
Невель был освобожден 6 октября 1943 года в ходе Невельской наступательной операции. На следующий день в честь освобождения Невеля в Москве дали 12-залповый салют. 12 частей и соединений Красной армии были удостоены почетного звания «невельские».