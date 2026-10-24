Пряники с фисташкой и ананасом: чем удивляли в России больше века назад

11:06, 24 октября 2026, ПАИ

Более ста лет назад в Туле делали пряники с фисташкой, миндалём и ананасом – задолго до нынешних экспериментов со вкусами. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на представителей старейшей пряничной фабрики Тулы.

Такие сладости выпускала мануфактура Василия Серикова – одно из самых известных производств Тульской губернии. Покупали их в основном люди с достатком.

Чтобы угодить таким покупателям, кондитеры не ограничивались яблочным повидлом: делали пряники с ванилью, шоколадом, абрикосом, миндалём, фисташкой и ананасом. Но купить такое лакомство мог не каждый: за пуд (16,3805 килограмма) просили 18 рублей. На современные деньги это около 30 тысяч рублей – почти 1 800 рублей за килограмм.

В музее фабрики лежит пряник, который испекли в 1970-х годах к международному хоккейному турниру в Москве. На соревнования тульские кондитеры отправили такие сладости в качестве утешительных призов для участников. За полвека пряник почти не изменился, лишь в одном месте высохшее тесто немного просело внутрь формы.