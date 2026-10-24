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Пряники с фисташкой и ананасом: чем удивляли в России больше века назад

Более ста лет назад в Туле делали пряники с фисташкой, миндалём и ананасом – задолго до нынешних экспериментов со вкусами. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский» со ссылкой на представителей старейшей пряничной фабрики Тулы.

Фото предоставил телеканал «Первый Тульский»

Такие сладости выпускала мануфактура Василия Серикова – одно из самых известных производств Тульской губернии. Покупали их в основном люди с достатком.

Чтобы угодить таким покупателям, кондитеры не ограничивались яблочным повидлом: делали пряники с ванилью, шоколадом, абрикосом, миндалём, фисташкой и ананасом. Но купить такое лакомство мог не каждый: за пуд (16,3805 килограмма) просили 18 рублей. На современные деньги это около 30 тысяч рублей – почти 1 800 рублей за килограмм.

В музее фабрики лежит пряник, который испекли в 1970-х годах к международному хоккейному турниру в Москве. На соревнования тульские кондитеры отправили такие сладости в качестве утешительных призов для участников. За полвека пряник почти не изменился, лишь в одном месте высохшее тесто немного просело внутрь формы.

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