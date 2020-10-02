Сезон охоты на копытную дичь открыт в Псковской области

14:54, 02 октября 2020, ПАИ

Сезон охоты на копытную дичь открыт в Псковской области с 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Управление Росгвардии напоминает псковичам о запретах и правилах для охотников.

Так, во время охоты запрещается применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, при плохой видимости; открывать огонь по дичи близ электропроводов и по информационным знакам; загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.

Во время охоты псковичи должны иметь с собой охотничий билет, разрешения на оружие и добычу охотничьих ресурсов, путевку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие этих документов является административным правонарушением, уточнили в Росгвардии.