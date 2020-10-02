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Псковские приставы по ошибке списали деньги со счета жительницы Карелии

Псковские приставы по ошибке списали деньги со счета жительницы Карелии, пишет gubdaily.ru. 25 сентября петрозаводчанке пришло уведомление о списании 18 тысяч рублей по исполнительному производству.

В СМС сообщалось, что у нее накоплен долг за коммунальные платежи. В итоге оказалось, что пристав из Пскова просто перепутала регионы. В Псковской области живет полная тезка петрозаводчанки.

28 сентября «должница» из Карелии дозвонилась до приставов, однако там ошибку сначала признавать отказались, а начальница пристава заявила, что петрозаводчанка и есть настоящая должница, которая не хочет платить. Вникнуть в ситуацию в УФССП не захотели и предложили оформить заявление. Фраза «рассмотрим в установленные сроки» жительницу Петрозаводска не устроила, поскольку в ближайшие дни она собралась в отпуск. Однако из-за ошибки у нее были заблокированы счета.

Жительница Карелии обратилась за помощью к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Губернатор связался с бывшими подчиненными в Центральном аппарате ФССП России, и вопрос решился.

«Мне перезвонила девушка из главного управления в Москве. Она сказала, что хочет уточнить по моей ситуации ФИО и дату рождения. «Я так понимаю, с вас неправильно списаны денежные средства, мы разбираемся в ситуации и, думаю, в течение часа разберемся». Я скинула ей копии документов и аудиозапись разговора с псковским приставом. Девушка сказала, что вопрос решится в течение часа, и добавила, что связаться со мной ей дало указание руководство свыше», — рассказала петрозаводчанка.

В итоге ситуация разрешилась благополучно.

Как пояснили псковские приставы журналистам из Карелии, путаница в списывании денег с должников происходит из-за совпадения персональных данных граждан из разных регионов. Если такое происходит, человеку необходимо обратиться на горячую линию территориального органа ФССП и предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать личность. Как только ошибка подтверждается, человеку возвращают деньги и снимают арест со счетов. 

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