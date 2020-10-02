#Опросник ПАИ: Помните ли вы свою первую учительницу

21:19, 02 октября 2020, ПАИ

Школу часто называют стартовой площадкой для дальнейшего развития человека как личности. Каким будет этот старт, часто зависит от первого учителя. 5 октября российские учителя отмечают свой профессиональный праздник – День учителя.

Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, помнят ли они свою первую учительницу и какие воспоминания о ней остались.

Большинство псковичей называли своего первого педагога по имени и отчеству. Пожилые люди отметили, что помнят свою первую учительницу даже почти спустя 60 лет.

«Я прожила до шести лет на Украине и плохо говорила на русском. Одноклассники смеялись надо мной. Она переломила эту ситуацию, и я быстро заговорила на русском», – рассказала свою историю псковичка.

Молодые псковичи также помнят своих первых учителей и отмечают, что вспоминают о них только с теплом и любовью.

«Исключительно положительные воспоминания, я люблю мою первую учительницу, она меня многому научила. Мне очень нравилось посещать её уроки, особенно уроки труда. Благодаря ей я стал рукастым», – отозвался с благодарностью один из юношей. С ним согласилась и семейная пара: «Замечательные воспоминания, первый учитель – самый важный учитель».