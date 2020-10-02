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Общество

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

7 октября жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте, сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона.

Диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического диктанта в режиме реального времени. Доступ к диктанту откроется 7 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени. Написать диктант можно на любом удобном устройстве, а результаты узнать — сразу после завершения теста. Регистрация участников диктанта уже идет.

Организатором диктанта является Вольное экономическое общество России при участии Международного союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

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