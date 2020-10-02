«Народный контроль» проверил аптеки Пскова

21:39, 02 октября 2020, ПАИ

2 октября активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» совершили рейд по аптекам Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рейде приняли участие председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль» в Псковской области Дмитрий Яковлев, секретари первичных отделений партии, сторонники «Единой России».

В ходе рейда рабочая группа проверила аптеки на наличие масок, антисептических средств и противовирусных препаратов. Отдельное внимание участники рейда уделили соблюдению мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Участники рейда выяснили, что в аптеках в достаточном ассортименте имеются дезинфицирующие средства, противовирусные и жаропонижающие препараты. Парацетамол можно купить всего за 7 рублей, маски от 9 рублей за штуку.

«Результат мониторинга в городских аптеках показал, что в целом нормы соблюдаются, аптеки проводят дезинфекцию инвентаря, дверных ручек с применением хлорирующих средств через каждые два часа. Персонал работает в перчатках и масках. Специальная разметка, обеспечивающая соблюдение гражданами социальной дистанции, произведена с расстоянием 1,5 метра», – рассказал Дмитрий Яковлев.