0
16:46
#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
16:14
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
15:41
Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября
15:00
Финал чемпионата России по ралли стартует в Пскове 3 октября
14:20
Аркадий Мурылев не видит нарушений прав работающих на Четырех углах предпринимателей
13:27
Котов о новой инфекционной больнице в Пскове: Нигде до сегодняшнего дня не видел похожих условий для больных
13:17
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Сиреневая аллея в память о Валентине Гризодубовой появилась в Пскове

Аллею имени Валентины Гризодубовой посадили в Пскове. Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове высадили сиреневую аллею в честь женщины-летчицы – первого Героя СССР Валентины Гризодубовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие приурочено к празднованию 110-летия со дня рождения советской летчицы.

Сегодня, 2 октября, заместитель главы города Владимир Воробьев совместно с членами организации «Союз женщин России» и военнослужащими 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка посадили 19 саженцев сирени в воинской части.

«Сегодня в связи с такой важной датой мы закладываем аллею в честь героической женщины, чтобы память о победителях была передана новым поколениям. Как только началась война, сотни тысяч женщин пошли на фронт и ковали победу в тылу. Уверен, что аллее сирени будет достойное место в нашем Пскове – городе воинской славы», – отметил Владимир Воробьев.

В мероприятии приняла участие и председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

«Сегодня имя Валентины Гризодубовой носят улицы России и Белоруссии, школы в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывая выдающиеся заслуги перед Родиной, отечественной авиацией, высокие достижения в выполнении служебного и гражданского долга, Союз женщин России выступает с инициативой о присвоении одному из воздушных судов «Аэрофлота» имени легендарной летчицы», – добавила она.

Командир 334-го авиационного полка, полковник Владимир Кожемяко поблагодарил собравшихся за участие в памятной акции: «Спасибо вам, что взвалили на себя такую большую работу. Спасибо за то, что сплотили нас и выбрали для посадки сиреневой аллеи именно наш полк».

Фото: пресс-служба муниципалитета.

В сентябре первая сиреневая аллея имени Валентины Гризодубовой появилась в Гдовском районе.

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы Псковская область присоединилась к всероссийским акциям «Женское лицо Победы» и «Сад памяти». Ранее новые аллеи в Пскове уже появились возле школы №24, на улицах Горького и Балтийской и вдоль дома 51 на Рижском проспекте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
02 октября 2020
#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
02 октября 2020
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября
02 октября 2020
Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября
Финал чемпионата России по ралли стартует в Пскове 3 октября
02 октября 2020
Финал чемпионата России по ралли стартует в Пскове 3 октября
Аркадий Мурылев не видит нарушений прав работающих на Четырех углах предпринимателей
02 октября 2020
Аркадий Мурылев не видит нарушений прав работающих на Четырех углах предпринимателей
Котов о новой инфекционной больнице в Пскове: Нигде до сегодняшнего дня не видел похожих условий для больных
02 октября 2020
Котов о новой инфекционной больнице в Пскове: Нигде до сегодняшнего дня не видел похожих условий для больных
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02 октября 2020
Открытие новой инфекционной больницы в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковичей будут штрафовать за несоблюдение антиковидных мер на сельхозярмарке 3 октября
02 октября 2020
Псковичей будут штрафовать за несоблюдение антиковидных мер на сельхозярмарке 3 октября

Идет загрузка...