Сиреневая аллея в память о Валентине Гризодубовой появилась в Пскове

17:03, 02 октября 2020, ПАИ

В Пскове высадили сиреневую аллею в честь женщины-летчицы – первого Героя СССР Валентины Гризодубовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие приурочено к празднованию 110-летия со дня рождения советской летчицы.

Сегодня, 2 октября, заместитель главы города Владимир Воробьев совместно с членами организации «Союз женщин России» и военнослужащими 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка посадили 19 саженцев сирени в воинской части.

«Сегодня в связи с такой важной датой мы закладываем аллею в честь героической женщины, чтобы память о победителях была передана новым поколениям. Как только началась война, сотни тысяч женщин пошли на фронт и ковали победу в тылу. Уверен, что аллее сирени будет достойное место в нашем Пскове – городе воинской славы», – отметил Владимир Воробьев.

В мероприятии приняла участие и председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

«Сегодня имя Валентины Гризодубовой носят улицы России и Белоруссии, школы в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывая выдающиеся заслуги перед Родиной, отечественной авиацией, высокие достижения в выполнении служебного и гражданского долга, Союз женщин России выступает с инициативой о присвоении одному из воздушных судов «Аэрофлота» имени легендарной летчицы», – добавила она.

Командир 334-го авиационного полка, полковник Владимир Кожемяко поблагодарил собравшихся за участие в памятной акции: «Спасибо вам, что взвалили на себя такую большую работу. Спасибо за то, что сплотили нас и выбрали для посадки сиреневой аллеи именно наш полк».

В сентябре первая сиреневая аллея имени Валентины Гризодубовой появилась в Гдовском районе.

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы Псковская область присоединилась к всероссийским акциям «Женское лицо Победы» и «Сад памяти». Ранее новые аллеи в Пскове уже появились возле школы №24, на улицах Горького и Балтийской и вдоль дома 51 на Рижском проспекте.