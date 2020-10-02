Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом
Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. В настоящий момент врач находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В апреле Алексей Васильев уже подозревал у себя COVID-19, поэтому на всякий случай сдал анализ, однако тогда тест оказался отрицательным.
Алексей Васильев возглавляет городскую больницу с 2002 года.