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Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом

Алексей Васильев

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. В настоящий момент врач находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В апреле Алексей Васильев уже подозревал у себя COVID-19, поэтому на всякий случай сдал анализ, однако тогда тест оказался отрицательным.

Алексей Васильев возглавляет городскую больницу с 2002 года.

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