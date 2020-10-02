Экологичный транспорт планируют производить в Псковской области

20:36, 02 октября 2020, ПАИ

В 2021 году в «Моглино» планируется выпустить 40 экологически чистых троллейбусов и электробусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

2 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». В ходе заседания губернатор рассмотрел инвестиционный проект по строительству завода по производству экологически чистого наземного электрического транспорта.

Проект представила директор по финансам, экономике и продажам ООО «Алькор» Ирина Сватковская. По её словам, компания имеет 16-летний опыт в изготовлении троллейбусов и электробусов. Продукция, которую планируют выпускать в «Моглино», будет современной, высокотехнологичной и способной заменить на рынке общественного транспорта импортные образцы аналогичной техники.

Электротранспорт выделяется экологичностью и низким уровнем шума. Троллейбусы и электробусы будут отличаться особо комфортным и просторным пассажирским салоном, откидным пандусом в средней двери и местом для установки инвалидных колясок. Наружная крышка автомобиля выполнена из антикоррозийного материала. Транспорт оснащен автоматическими системами аварийного и пожаротушения.

Еще одной уникальной особенностью этих электробусов является увеличенный запас автономного хода, который составляет 240 километров с учетом полной пассажирской загруженности машины, а также возможность ее эксплуатации в суровых климатических условиях. Ирина Сватковская отметила, что завод будет выпускать готовые машины и это одно из конкурентных преимуществ компании.

Планируется, что в 2021 году будет выпущено 40 единиц техники. А к 2030 году объем производства транспорта увеличится до тысячи экземпляров в год. «Наличие такого крупного предприятия в Псковской области — возможность для выхода региона на отечественный рынок общественного транспорта и перспективное направление для экспорта. Это приведет к новым налоговым поступлениям в бюджеты разных уровней. Ожидается, что уже в первый год функционирования производства они составят до 150 млн рублей», — отметила Ирина Сватковская. Она также сообщила, что общий объем инвестиций составит 560 млн рублей. Выход на максимальную производственную мощность ожидается к 2030 году. Планируется, что тогда годовой оборот средств составит до 20 млрд рублей.

В презентации проекта инвестор указала на возможность создания на предприятии не менее 500 новых рабочих мест, большинство из которых инженерного и инженерно-технического профиля. В связи с этим ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина выразила готовность к взаимодействию с инвестором в плане подготовки кадров для будущего производства.

В ходе заседания исполняющая обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко отметила, что производственная площадка готова предоставить компании участок в 11 гектаров для развертывания деятельности, а также инфраструктуру и соответствующие инженерные сети для подключения.

По итогам обсуждения участники экспертного совета единогласно одобрили к реализации проект по производству экологически-чистого наземного городского электрического транспорта. Ранее инвестиционный проект одобрил наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино».