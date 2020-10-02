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Общество

Лучшего инспектора по маломерным судам выбрали в Псковской области

В Псковской области подвели итоги конкурса на звание лучшего инспектора государственной инспекции по маломерным судам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, победителем стал Сергей Антонов, который  работает в инспекторском отделении № 2 г. Великие Луки Центра ГИМС в должности государственного инспектора по маломерным судам

Всего в конкурсе приняли участие 19 госинспекторов ГИМС. Комиссия проверяла работу инспекторов по техническому освидетельствованию баз (сооружений) для стоянок поднадзорных судов и пляжей. Кроме того, оценивалась эффективность работы конкурсантов по обеспечению контроля на водных объектах и профилактической работы. Также учитывались личные качества, такие как дисциплинированность и исполнительность.

За прошедший период Сергей Антонов провел освидетельствование двух баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, двух пляжей и 20 маломерных судов.

 

 

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