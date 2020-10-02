Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»

18:25, 02 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». В ходе заседания был рассмотрен инвестиционный проект компании «Псковинбалк», который предполагает производство лиофильной субстанции и ее расфасовку.

По словам директор компании Руслана Маташева, развитие фармацевтической промышленности привело к необходимости разработки препаратов, которые могут при различных внешних условиях сохранять свои лечебные свойства. Такое сохранение возможно за счет инновационного метода сушки биологических компонентов лекарства. Называется такой метод лиофилизацией, а само вещество, обработанное таким образом, имеет название «лиофилизат»

- Лиофилизат — это промежуточная биологически активная форма, необходимая для изготовления лекарственных препаратов, — рассказал инвестор. - Он увеличивает сроки хранения препарата, при этом сохраняя ее целостность и биологическую активность.

Старт производственной деятельности намечен на январь 2023 года. Строительство завода запланировано на 2021 год. По словам инвестора, почти год уйдет на получение лицензии от Министерства промышленности и торговли России.

- Я много лет работаю в фармацевтической компании и знаю, насколько то, что мы собираемся делать, востребовано, - отметил Руслан Маташев. - Своб продукцию мы будет сбывать отечественным фарм- предприятиям. Но при желании сможем поставлять ее и на запад, наши препараты могут конкурировать с европейскими.

Стоимость проект порядка 650 000 млн рублей, из которых 237 500 млн рублей собственные средства инвестора, а 400 000 млн рублей - средства заемные.

- Срок окупаемости — 9 лет, - рассказал директор компании. - Но мы как в старые добрые времена хотим пятилетку закончить за четыре года.

Члены Наблюдательного совета одобрили представленный проект. И.о. генерального директора АО ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко ОЭЗ «Моглино» и директор ООО «Псковинбалк» подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности.

- Со своей стороны обещаем вам полную поддержку, - отметил Михаил Ведерников и пожелал инвестору успешного рассмотрения проекта на Экспертном совете.