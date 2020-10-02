В «Моглино» появился новый резидент

18:27, 02 октября 2020, ПАИ

В «Моглино» появился новый резидент. Компания ООО «Алькор» на территории особой экономической зоны будет производить электробусы и троллейбусы. Члены Экспертного совета особой экономической зоны промышленно- производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерников единогласно поддержали реализацию этого проекта в регионе. По итогам работы совета между сторонами будет подписано соглашение, которое позволит инвестору получить статус резидента.

И.о. генерального директора АО ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко отметила, для инвестора уже выбрана локация на территории, а ОЭЗ готова предоставить инвестору всю необходимую инфраструктуру. Срок реализации проекта чуть более 4 лет, он позволит открыть 500 новых рабочих мест.

- Цель нашего проекта - создание современного производства экологически чистого наземного городского электрического транспорта, - рассказала директор по финансам, экономике и продажам ООО «Алькор» Ирина Сватковская.

Общий объем финансирования проекта - 560 млн рублей, где 160 млн рублей - это собственные средства инвестора, а остальные – заемные. Они будут направлены на приобретение станков, оборудования, инструментов, строительство зданий и коммуникаций.

Компания ООО «Алькор» работает на рынке 16 лет. До нее никто электробусы в России еще не производил. Первая пилотная модель троллейбуса будет выпущена уже в этом году и отправится в Мурманск, а первый электробус - в Бишкек.

В 2021 году будет произведено уже 40 единиц транспорта, а в 2022 - 80.

Главными преимуществами моделей является безопасность, экологичность и высокая энергоэффективность. От своих дизельных предшественников новые троллейбусы и электробусы отличаются низким уровнем внешнего и внутреннего шума, а также раздельными для водителя и пассажиров системами климат-контроля.

В Псковской области проект будет реализован в несколько этапов. Первый - разработка и согласование документов на строительство завода на территории ОЭЗ “Моглино». Само строительство займет около 5 лет. Выход на максимальные объемы произойдет через 10 лет от начала реализации проекта.