Утечку хлора устранили псковские спасатели во время тренировки

19:26, 02 октября 2020, ПАИ

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Аварийную ситуация с утечкой хлора отработали псковские спасатели во время всероссийской тренировки по гражданской обороне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, условно авария произошла на территории муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», в результате чего условно пострадали люди.

Силы и средства структурных и подчиненных подразделений ГУ МЧС России по Псковской области были приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

На место условной ЧС были направлены дежурные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, бригады скорой медицинской помощи, дежурная группа поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательное формирование «Экоспас», нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия, наряды ГИБДД и полиции. В Главном управлении организована работа оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Перед всеми задействованными силами и средствами стояло несколько задач – оперативно ликвидировать утечку хлора, оказать помощь пострадавшим и нейтрализовать опасное вещество. Для ликвидации утечки хлора на емкость был наложен бандаж, а для осаждения ядовитого облака была поставлена водяная завеса. В результате слаженных действий всех взаимодействующих структур, люди были спасены, условная чрезвычайная ситуация ликвидирована.