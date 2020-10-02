«Экопром» присоединился к осенней генуборке Пскова

22:20, 02 октября 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области присоединился к осенней генеральной уборке Пскова, которая началась 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В рамках контракта с управлением городского хозяйства администрации Пскова будет организован вывоз собранного в ходе месячника по благоустройству и санитарной обработке мусора. Также при необходимости регоператор предоставит фирменные спецпакеты и контейнеры для ТКО.

Генуборка продлится в Пскове до 31 октября. Руководителям организаций администрация города рекомендует провести уборку и очистку территорий в соответствии с правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Желающие принять участие в генеральной уборке могут обращаться в администрацию Пскова. Все участники месячников будут обеспечены необходимым инвентарем, уточнили в «Экопроме».