Ведерников: В Псковской области пока нет необходимости возвращать ограничительные меры по коронавирусу

23:42, 02 октября 2020, ПАИ

В Псковской области пока нет необходимости возвращать ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной и контролируемой.

«При этом в последнюю неделю был целый ряд тревожных сигналов, которые требуют отдельного внимания. Прежде всего, в некоторые дни наблюдается существенный рост числа новых случаев. По итогам 1 октября в регионе добавилось сразу 48 заболевших коронавирусом. Это самый высокий показатель сначала осени», – сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что похожая динамика наблюдается и в целом по стране.

«По сравнению с началом сентября число новых случаев в России увеличилось с пяти до почти девяти тысяч в сутки. Из-за этого в ряде регионов возвращаются ограничительные меры. В Псковской области пока такой необходимости нет. Тем не менее, расслабляться никому нельзя», – подчеркнул Михаил Ведерников.