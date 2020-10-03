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Общество

Модернизация станций скорой медицинской помощи проводится в Псковской области

В Псковской области проводится модернизация станций скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках нацпроектов динамично идёт обновление первичного звена здравоохранения.

«Началась и системная работа по модернизации станций скорой медицинской помощи – начали мы с Пскова, следующий пилотный проект – Новосокольники. Я рассчитываю, что в течение ближайших лет мы эту работу закончим по всем районам», – сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что областным властям шаг за шагом удаётся сдвигать тектонические плиты региональной системы здравоохранения, подбираться к решению наиболее сложных проблем.

«Только в прошлом году благодаря поддержке президента России и Правительства РФ наш регион получил более 500 млн рублей на новое оборудование, – подчеркнул Михаил Ведерников.

В то же время губернатор отметил, что все глобальные вызовы на сегодняшний день остаются актуальными. «Тем не менее, практика и текущие результаты показывают, что мы двигаемся в правильном направлении», – заключил глава региона. 

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