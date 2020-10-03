5611 человек заразились коронавирусом в Псковской области

00:35, 03 октября 2020, ПАИ

5 611 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 49 человек.

Выздоровело 4 093 пациента (за сутки – 14). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 103 892 (за сутки – 881) теста на коронавирус.

«Существенный рост числа новых случаев заболевания наблюдается по всей России. Сегодня в регионе антирекорд +49 случаев. Из них 9 учащихся в Псковском филиале Академии ФСИН», – написал губернатор и призвал псковичей продолжать соблюдать предписания Роспотребнадзора.