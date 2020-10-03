Только десять районов Псковской области начали отопительный сезон в срок

01:56, 03 октября 2020, ПАИ

Только десять районов Псковской области начали отопительный сезон в срок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что по федеральному регламенту отопление можно запустить только при условии сохранения среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении 5 суток.

«На практике во многих квартирах к этому времени уже достаточно холодно. В условиях противодействия пандемии это формирует дополнительные риски для здоровья, а иногда для жизни наших жителей», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что в соответствии с обращениями жителей Псковской области было принято решение с 17 сентября подавать тепло в дома в тестовом режиме, полноценно запустить отопление к 28 сентября.

«К сожалению, к этой дате не все районы и города успели подготовиться. В полном объёме к этому сроку отопительный сезон начали только 10 районов. При этом объективные причины задержки привели лишь нескольких руководителей районов. Такое отношение к поручениям губернатора и обращениям жителей без внимания, конечно, не останется», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что после того, как он провел совещание по отопительному сезону, все ошибки начали оперативно исправляться.

«К настоящему времени в большинстве районов уже полноценно начался отопительный сезон. Исключениями являются Кунья, Новоржев и Пустошка. Там главы не смогли вовремя договориться с энергетическими компаниями, из-за чего котельные были отключены от электричества, – отметил Михаил Ведерников. – Мы подключились этому вопросу, оказали необходимое содействие. Электроснабжение возобновлено, и отопление шаг за шагом подаётся в жилой фонд».

Также губернатор сообщил, что отопление задерживается в нескольких населённых пунктах, где продолжается ремонт по обновлению котельных. Это, прежде всего, Остров, Невель и Вышгородок.

«Надо немножко потерпеть, – обратился глава региона к местным жителям. – Зато в течение двух-трех недель жители получат обновлённые коммунальные объекты, которые долгие годы будут работать без сбоев, и что самое важное, будут гораздо экономичнее устаревших котельных».

«В остальных случаях отопление уже должно быть подключено. Если где-то это не произошло, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем оперативно отрабатывать, и муниципалитеты должны будут принять все исчерпывающие меры для полноценного запуска отопительного сезона», – заключил Михаил Ведерников.