Экотехопарк планируют построить в Палкинском районе

02:01, 03 октября 2020, ПАИ

Экотехопарк планируют построить в Палкинском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Мы выбрали участок, который находится на максимальном удалении от населённых пунктов, и при этом достаточно близок к ключевой дорожной инфраструктуре, – отметил Михаил Ведерников. – Это позволяет добиться оптимального баланса безопасности и комфорта жителей при максимально низком тарифе.

Глава региона подчеркнул, что любой другой участок нарушит территориальную схему обращения с отходами, и вынудит инвестора закладывать в тариф затраты на излишне сложную логистику и дополнительную инфраструктуру.

«Существующая схема гарантирует, что в Псковскую область никакие мусорные отходы из других регионов поступать не будут, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Выбранный участок – это на сегодня действительно лучший возможный вариант по целому ряду параметров».

В частности, подъезд к данному участку не проходит через населённые пункты, а значит, жители близлежащих деревень не будут видеть мусоровозы каждый день из своих окон. Площадь участка составляет 170 гектаров, из которых планируется к использованию только 30, уточнил Михаил Ведерников.

«Где точно будет размещен экотехнопарк, будет понятно по результатам исследований. Вокруг него будет объёмная, серьезная буферная зона», – отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что ранее этот участок использовался как военный аэродром и изначально отбирался для эксплуатации в особых экологических условиях. «Этот участок изначально не принадлежал области, это были земли Минобороны, которые министерство по нашей просьбе передало в регион», – уточнил губернатор.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что обязательно дополнительно будут проведены все геологические и геодезические изыскания, чтобы проверить безопасность размещения объекта для возможно существующих грунтовых вод.

«Отдельно подчеркну, что до полного получения результатов никакого строительства не будет, это моя принципиальная позиция. Более того, итоговый проект в обязательном порядке будет проходить экологическую, государственную экспертизу и общественное обсуждение. Все результаты будут доступны в публичном пространстве», – заключил губернатор.