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Общество

Михаил Ведерников: В Псковскую область не будет поступать мусор из других регионов

Мусор из других регионов не будет поступать в Псковскую область, если в Палкинском районе будет построен экотехнопарк. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что выбранный участок в Палкинском районе для строительства экотехнопарка находится на максимальном удалении от населённых пунктов, но при этом достаточно близок к ключевой дорожной инфраструктуре.

«Это позволяет добиться оптимального баланса безопасности и комфорта жителей при максимально низком тарифе», – подчеркнул губернатор. При этом он отметил, что любой другой участок нарушит территориальную схему обращения с отходами, и вынудит инвестора закладывать в тариф затраты на излишне сложную логистику и дополнительную инфраструктуру.

«Существующая схема гарантирует, что в Псковскую область никакие мусорные отходы из других регионов поступать не будут», – подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом губернатор заверил, что до полного получения результатов исследований никакого строительства не будет, а итоговый проект в обязательном порядке будет проходить экологическую, государственную экспертизу и общественное обсуждение. «Все результаты будут доступны в публичном пространстве», – заключил губернатор.

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