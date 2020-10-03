Программа «Окно в Европу» пройдет в Печорах 3 октября

09:30, 03 октября 2020, ПАИ



Фото: Фото группы в "Вконтакте" "Органные концерты в Печорах"



Фото: Фото группы в "Вконтакте" "Органные концерты в Печорах"



Программа «Окно в Европу» пройдет в Печорах 3 октября в 15:00, сообщает группа в «Вконтакте» «Органные концерты в Печорах».

Музыкальную программу исполнят Дина Ихина и Денис Маханьков - выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова класса органа Заслуженного Артиста России Даниэля Зарецкого, лауреаты международных конкурсов.

Органисты ведут активную концертную деятельность исполнителей в России, от Южно-Сахалинска до Калининграда; в странах Европы от Испании до Норвегии; в Армении, Грузии и Казахстане; на некоторых самых больших органах конкретных стран – Латвии, Эстонии, Исландии, России. Их дело отмечается интересом не только к современным органам, но и к инструментам-памятникам – историческим органам, их возрождению. И, конечно, исполнители желают привлечь внимание и интерес у слушателей к органному искусству как неотъемлемой части культуры в разных регионах и странах.

Денис и Дина являются также организаторами и идейными вдохновителями благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», который направлен на восстановление уникального исторического органа Kriisa церкви Святого Петра в городе Печоры.