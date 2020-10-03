Переохлаждение грозит ослаблению иммунитета к COVID-19

10:14, 03 октября 2020, ПАИ

Переохлаждение может привести к ослаблению иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», – пояснила она.

Также Пшеничная напомнила, как важно соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заметил, что в борьбе с коронавирусом основополагающим фактором является поведение населения. Прибегая к таким «небольшим мерам», как использование маски, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции, можно себя надежно обезопасить.

В настоящее время в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,194 миллиона, 21 тысяча человек скончались, 970 тысяч вылечились.