Разыскивается пропавший мужчина из Псковского района

10:37, 03 октября 2020, ПАИ

Ведется розыск пропавшего мужчины из Псковского района. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Гверздонь Псковского района 60-летний Геннадий Баранов 1 июня 2020 года ушёл из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Есть особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

У УМВД имеется фото пропавшего, датирующееся 2005 годом. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Г.Б.Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.