В Петербурге неизвестный избил школьницу

10:54, 03 октября 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге неизвестный посадил школьницу в машину и ударил ее по голове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«2 октября 2020 года в 23:30 в полицию Василеостровского района Петербурга из детской больницы поступила телефонограмма о том, что в медучреждение с травмами головы в состоянии средней тяжести госпитализирована девочка 2011 года рождения, ученица 3 класса одной из среднеобразовательных школ. В настоящее время полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе.

Со слов девочки, мужчина посадил ее в машину у дома № 1 по улице Беринга, ударил по голове и высадил у девятого дома по Морской набережной в Василеостровском районе города.