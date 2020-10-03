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Общество

Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски

Фото Дарьи Хватковой

Россиянам напомнили, как нужно правильно пользоваться медицинскими масками. Об этом сообщают Известия.

Член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко в интервью радио Sputnik напомнил, как правильно носить медицинскую маску. Согласно рекомендациям специалиста, маску нужно обязательно менять спустя определенное время и выбрасывать после использования.

 Многоразовые маски же необходимо стирать перед новым использованием. Если понадобилось снять маску на некоторое время, ее следует убрать в отдельный карман или пакет.

Также Бровко отметил, что многие не могут разобраться, какой стороной следует надевать одноразовые медицинские маски.

«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это... понятно, исходя из общего вида маски», – объяснил эксперт.

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