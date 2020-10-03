До 16 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 4 октября

17:04, 03 октября 2020, ПАИ

4 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +11 до +16.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.