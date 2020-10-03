Экс-глава Гдовского района получил 3,5 года условно

18:51, 03 октября 2020, ПАИ

Бывшего главу Гдовского района Михаила Разумнова привлекли к уголовной ответственности за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. Наказание назначено условно с установлением испытательного срока в 3 года.

В суде установлено, что экс-глава Гдовского района Михаил Разумнов продавал в собственность коммерческую организацию, а также своей жене земельные участки, расположенные а территории Гдовского района, предоставлял своим родственникам муниципальное жилье по договорам социального найма, что является злоупотреблением должностными полномочиями.

Кроме того, чиновник превысил должностные полномочия при реализации международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера» и исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт канализационно-насосной станции в деревне Макарушино Гдовского района.

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы района Михаила Разумнова.