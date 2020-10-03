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Общество

Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Пустошке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В субботу, 3 октября, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провел профилактический рейд по жилому сектору в Пустошке. Как сообщили Псковскому агентству аинформации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в мероприятии приняли участие помощник прокурора Пустошкинского района и социальный работник .

Во время рейда жителям Пустошки раздали памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Безопасная эксплуатация газового оборудования», «Перекал печи ведет к пожару» в количестве 15 штук. Основное внимание было уделено многодетным семьям. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Невельского района и основные причины пожаров в жилом секторе. Данная информация дополнительно размещена на информационных стендах магазинов и досках объявлений населённых пунктов.

Во время рейда соблюдены все меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):  ограничение прямого контакта с гражданами, применение средств индивидуальной защиты.

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