На выезде из Пскова водитель, потерявший сознание, съехал в кювет
На выезде из Пскова в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП. Как стало известно Псковскому агентству информации, 34-летнего водителя автомобиля госпитализировала бригада скорой помощи.
По предварительной информации, мужчина потерял сознание за рулем и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Всего в автомобиле находилось пять человек.
На место происшествия приехала аварийно-спасательная служба, которая обесточила автомобиль.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.