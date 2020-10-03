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На выезде из Пскова водитель, потерявший сознание, съехал в кювет
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На выезде из Пскова водитель, потерявший сознание, съехал в кювет

  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

На выезде из Пскова в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП. Как стало известно Псковскому агентству информации, 34-летнего водителя автомобиля госпитализировала бригада скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина потерял сознание за рулем и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Всего в автомобиле находилось пять человек.

На место происшествия приехала аварийно-спасательная служба, которая обесточила автомобиль.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

 

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