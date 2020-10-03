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Общество

Пирог в виде подковы подарили псковским кузнецам в День скобаря

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Сегодня, 3 октября, в Пскове прошел VII фестиваль ремесленной культуры «День скобаря». Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества, мастерам кузнечного дела во время мероприятия подарили символичный пирог в виде подковы.

В День скобаря в кузнице собрались гости. С приветственным обращением к участникам фестиваля выступила директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Викторовна Фёдорова. Для всех собравшихся Клуб любителей фольклора «Гулы» исполнил русскую народную песню «Во кузнице», а один из участников коллектива Владимир Иванов прочел сказку «Петр Великий и кузнец». 

Псковские кузнецы Владимир Беженар, Александр Исаев, Евгений Греф, Михаил Кутепов показали гостям, как они работают и какими инструментами пользуются. Затем мастера кузнечного дела предложили молодому поколению попробовать свои силы в изготовлении скобы. Гости праздника, оказавшись в реальной кузнечной среде, с интересом наблюдали за процессом ковки по металлу, приобретали сувениры.

Фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» будет продолжать свои традиции, ведь этот тематический праздник берет свое начало из истории Псковского края, который на протяжении многих веков славился кузнечным мастерством, отметили в Центре народного творчества. 

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