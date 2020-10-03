Псковская область примет участие военно-поисковых сборах «К поиску готов!»

19:55, 03 октября 2020, ПАИ

Юные поисковики отряда «Гвоздика» из Невельского района и «Неизвестный солдат» из Гдовского района представят Псковскую область на открытых межрегиональных военно-поисковых сборах «К поиску готов!». Об этом пишет газета «Невельский вестник».

Соревнования пройдут с 5 по 9 октября в Челябинской области.

«Участие в соревнованиях стало возможным благодаря совместной продуктивной работе поискового отряда «Гвоздика» и волонтерского движения МБУ «Лидер», - рассказал заместитель командира поискового отряда» Гвоздика» Иван Малахов.