0
18:07
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
17:40
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
17:30
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
16:56
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
16:34
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
16:11
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
15:30
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
Еще новости
Общество

Псковская область примет участие военно-поисковых сборах «К поиску готов!»

Фото: Газета "Невельский вестник"

Юные поисковики отряда «Гвоздика» из Невельского района и «Неизвестный солдат» из Гдовского района представят Псковскую область на открытых межрегиональных военно-поисковых сборах «К поиску готов!». Об этом пишет газета «Невельский вестник». 

Соревнования пройдут с 5 по 9 октября в Челябинской области.

«Участие в соревнованиях стало возможным благодаря совместной продуктивной работе поискового отряда «Гвоздика» и волонтерского движения МБУ «Лидер», - рассказал заместитель командира поискового отряда» Гвоздика» Иван Малахов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
03 октября 2020
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
03 октября 2020
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
03 октября 2020
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
03 октября 2020
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
03 октября 2020
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
03 октября 2020
Государственный музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Судакская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
03 октября 2020
Россиянам напомнили о правилах ношения медицинской маски
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
03 октября 2020
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе

Идет загрузка...