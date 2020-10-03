0
22:14
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
20:33
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
20:16
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
18:07
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
17:40
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
17:30
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
16:56
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Еще новости
Общество

В Росприроднадзоре надеются, что виновных в ЧП на Камчатке привлекут к ответственности

Виновные в экологической катастрофе на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности, Росприроднадзор готов активно сотрудничать со Следственным комитетом, предоставить документы, замеры и пробы. Об этом в субботу на своей странице в Instagram написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишет ТАСС. 

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы. И надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности», - написала она.

Радионова напомнила, что ситуация на побережье находится на особом контроле Росприроднадзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
03 октября 2020
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
03 октября 2020
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
03 октября 2020
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
03 октября 2020
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
03 октября 2020
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
03 октября 2020
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
03 октября 2020
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
03 октября 2020
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове

Идет загрузка...