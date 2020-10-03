В Росприроднадзоре надеются, что виновных в ЧП на Камчатке привлекут к ответственности

20:58, 03 октября 2020, ПАИ

Виновные в экологической катастрофе на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности, Росприроднадзор готов активно сотрудничать со Следственным комитетом, предоставить документы, замеры и пробы. Об этом в субботу на своей странице в Instagram написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишет ТАСС.

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы. И надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности», - написала она.

Радионова напомнила, что ситуация на побережье находится на особом контроле Росприроднадзора.