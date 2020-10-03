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Общество

Выставка картин о Байкале открылась в Кунье

Выставка картин о Байкале открылась в Кунье. Фото: Куньинская районная библиотека

В Куньинской районной библиотеке открылась выставка картин художника Э. А. Бессмертных «Байкал. Времена года». Об этом учреждение сообщает в социальной сети «ВКонтакте».

В 2018 году Эрнст Александрович уже выставлял свои работы в Куньинской библиотеке. Экспозиция была посвящена Псковской области. Называлась серия работ «И моя Псковщина».

Новые работы Э. А. Бессмертных посвящены озеру Байкал, где недавно побывал автор. Эрнст Александрович Бессмертных – член Союза журналистов СССР, действительный член Академии педагогических и социальных наук. Родился в 1941 году в городе Горно-Алтайске. Работал учителем, занимался журналистикой. Более 30 лет – издатель. 20 лет возглавлял Издательство – структурное подразделение системы образования города Москвы. Автор ряда книг: популярных и научно-популярных. Автор учебника по истории России для общеобразовательных школ. Член правления, первый заместитель председателя Российского детского фонда, исполнительный директор фонда «Шолоховская энциклопедия». 

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