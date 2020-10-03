0
22:14
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
20:33
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
20:16
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
18:07
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
17:40
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
17:30
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
16:56
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Еще новости
Общество

Минпросвещения не рассматривает массовый перевод школ на удаленку

Минпросвещения РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы. В ведомстве отметили, что во многих школах начинаются каникулы, и выразили надежду на то, что в целом по стране ситуация изменится в положительную сторону, пишет ТАСС.
Об этом заявил в субботу журналистам замминистра просвещения РФ Денис Грибов, отвечая на вопрос ТАСС в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей», где начал работу Молодежный педагогический форум «Линейка». Организаторами Молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия - страна возможностей» - Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты».

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», - сказал он, уточнив, что речи о массовом переводе школ на дистанционный формат работы не идет.

По его словам, в каждом субъекте РФ эпидемическая ситуация разная.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 34,6 млн человек, свыше 1,02 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 1 204 502 случая заражения, выздоровели 975 859 человек, умер 21 251. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
03 октября 2020
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
03 октября 2020
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
03 октября 2020
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
03 октября 2020
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
03 октября 2020
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
03 октября 2020
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
03 октября 2020
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
03 октября 2020
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове

Идет загрузка...