Минпросвещения не рассматривает массовый перевод школ на удаленку

22:28, 03 октября 2020, ПАИ

Минпросвещения РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы. В ведомстве отметили, что во многих школах начинаются каникулы, и выразили надежду на то, что в целом по стране ситуация изменится в положительную сторону, пишет ТАСС.

Об этом заявил в субботу журналистам замминистра просвещения РФ Денис Грибов, отвечая на вопрос ТАСС в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия - страна возможностей», где начал работу Молодежный педагогический форум «Линейка». Организаторами Молодежного педагогического форума «Линейка» выступают проекты платформы «Россия - страна возможностей» - Мастерская управления «Сенеж» и конкурс «Учитель будущего», а также АНО «Национальные приоритеты».

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», - сказал он, уточнив, что речи о массовом переводе школ на дистанционный формат работы не идет.

По его словам, в каждом субъекте РФ эпидемическая ситуация разная.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 34,6 млн человек, свыше 1,02 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 1 204 502 случая заражения, выздоровели 975 859 человек, умер 21 251. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.