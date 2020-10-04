Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках

10:10, 04 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках продолжаются поиски пропавшего больше года назад 31-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В последний раз Евгения Степанова видели 4 августа 2019 года. Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, серо-белую рубашку в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего просьба обратиться по телефону 8906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или по номеру 02.