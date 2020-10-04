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Общество

Всероссийская штабная тренировка по предотвращению ЧС прошла в Псковской области

В Псковской области прошла всероссийская штабная тренировка по предотвращению ЧС. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Instagram.

«В конце недели прошла штабная учебная тренировка по предотвращению ЧС, - рассказал губернатор. - Были отработаны сигналы оповещения, сбор и выход оперативных групп на запасной пункт управления».

Также глава региона отметил, что на практике были отработаны запуск сирен для экстренного оповещения граждан и неотложные работы при ликвидации утечки хлора.

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