Всероссийская штабная тренировка по предотвращению ЧС прошла в Псковской области
В Псковской области прошла всероссийская штабная тренировка по предотвращению ЧС. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в своём Instagram.
«В конце недели прошла штабная учебная тренировка по предотвращению ЧС, - рассказал губернатор. - Были отработаны сигналы оповещения, сбор и выход оперативных групп на запасной пункт управления».
Также глава региона отметил, что на практике были отработаны запуск сирен для экстренного оповещения граждан и неотложные работы при ликвидации утечки хлора.