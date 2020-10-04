Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
В Полистовском заповеднике заметили кабанов нетипичной окраски. Видеоролик опубликован на YouTube-канале заповедника.
Сотрудники заповедника отметили, что это уже перелинявшие кабаны-сеголетки с нетипичной для дикого кабана окраской.
«Отдельные энтузиасты-природопользователи занимаются гибридизацией дикого кабана и различных пород домашних свиней. Плохо, когда такие гибриды попадают в природу. Особенно если такое происходит на особо охраняемой природной территории», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв, добавив, что это наносит ущерб генофонду дикого кабана.