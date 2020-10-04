0
11:27
Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
10:57
Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области
10:10
Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках
09:00
Аномальное тепло придёт в Псковскую область на следующей неделе
22:14
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
21:32
День ходьбы отметили в Печорах
20:33
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
Еще новости
Общество

Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике

В Полистовском заповеднике заметили кабанов нетипичной окраски. Видеоролик опубликован на YouTube-канале заповедника.

Сотрудники заповедника отметили, что это уже перелинявшие кабаны-сеголетки с нетипичной для дикого кабана окраской.

«Отдельные энтузиасты-природопользователи занимаются гибридизацией дикого кабана и различных пород домашних свиней. Плохо, когда такие гибриды попадают в природу. Особенно если такое происходит на особо охраняемой природной территории», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблёв, добавив, что это наносит ущерб генофонду дикого кабана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
04 октября 2020
Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области
04 октября 2020
Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках
04 октября 2020
Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках
Аномальное тепло придёт в Псковскую область на следующей неделе
04 октября 2020
Аномальное тепло придёт в Псковскую область на следующей неделе
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
03 октября 2020
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
День ходьбы отметили в Печорах
03 октября 2020
День ходьбы отметили в Печорах
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
03 октября 2020
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
03 октября 2020
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...