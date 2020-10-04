«Михайловское» приглашает на выставку «Живая линия образа»

12:25, 04 октября 2020, ПАИ

На выставку «Живая линия образа» приглашает государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

На выставке представлено 47 листов, выполненных Андреем Бодровым, инженером и художником-графиком из Санкт-Петербурга. На выставке представлены пейзажи, виды современных больших и малых городов и посёлков.

Работы Андрея Бодрова хранятся во многих государственных и частных коллекциях, в частности в Русском музее, где недавно проходила персональная выставка этого графика.

Предполагается, что выставка будет открыта на протяжении двух месяцев в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Вход свободный.