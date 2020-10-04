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Общество

Названы районы-лидеры в Псковской области по количеству случаев коронавируса

Фото Дарьи Хватковой

В Псковской области названы районы-лидеры по количеству заражений коронавирусом. Такие данные приводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Среди районов Псковской области в лидерах по заражению находится Псковский район, где за сутки COVID-19 заболели три человека. Общее количество заболевших там достигло 472. Вторую строчку по количеству заражений занимает Островский район (399 случаев) и Великолукский район (238 случаев).

Всего в регионе коронавирусом заболел 5661 человек, выздоровело 4113, умерло 66.

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