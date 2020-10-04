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Общество

Сентябрь, Пегас и Лучик: Псковичи выбирают имя для жеребёнка из «Михайловского»

Фото: Пушкинский заповедник

Для рождённого в «Михайловском» жеребёнка псковичи выбирают имя. От местных жителей уже поступило множество вариантов в группе Пушкинского заповедника в социальной сети «Вконтакте».

Заповедник разместил фотографии жеребца, который родился в ночь на 27 сентября. Жителям Псковской области предложили выбрать имя для жеребёнка.

Фото: Пушкинский заповедник

«Позже мы вместе выберем лучшую кличку», - отметили сотрудники заповедника.

Среди популярных имён Лучик, Пегас и Сентябрь. Также в списке предложенных имён оказались Герцог, Людвиг и Люцифер.

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