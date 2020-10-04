Из Пскова в Петербург по воде: Сапсерферы прошли 600 километров за 12 дней

16:11, 04 октября 2020, ПАИ

Около 600 километров за 12 дней по воде прошли спортсмены из Пскова на сапбордах. Сапсерферы стартовали от Пскова 15 сентября, сообщается в Instagram-аккуанте псковского SUP-клуба.

15 сентября псковские спортсмены Руслан Шалько и Кирилл Головин отправились на сапбордах в Санкт-Петербург. В планах у спортсменов было за 10 дней пройти 500 километров от Ольгинской часовни до Кронштадта.

Перед началом заплыва спортсмены готовились, смотрели погоду. В первый день им удалось пройти 44 километра до деревни Мешоколь.

Спортсмены вспоминают, что на пятый день, при переходе на реку Плюсса волны на озере доходили до 1,5 метра, что погружало сапборд в воду. Далее псковичи вышли на реку Луга, а на 12 день вышли в акваторий Финского залива, где на берегу их уже ждали родные и близкие.

Псковские спортсмены прошли по акваторию Псковско-Чудского озера и вышли в Финский залив около Петербурга.

За 12 дней им удалось пройти порядка 600 км. Полученный результат спортсмены будут регистрировать в международном агентстсве регистрации рекордов «Интеррекорд» и реестре рекордов России.