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Общество

На улице Ипподромной в Пскове продолжается дорожный ремонт по нацпроекту

На улице Ипподромной в Пскове продолжается дорожный ремонт. После срезки старого покрытия подрядчик уложит нижний слой асфальта и перейдёт на другую сторону дороги, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

На улице Ипподромной в Пскове продолжается дорожный ремонт. Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Движение на улице останется односторонним – от проспекта Энтузиастов в сторону Леона Поземского. Затем начнётся асфальтирование тротуаров. Основание уже подготовлено», – говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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