На улице Ипподромной в Пскове продолжается дорожный ремонт по нацпроекту

19:55, 22 мая 2024, ПАИ

На улице Ипподромной в Пскове продолжается дорожный ремонт. После срезки старого покрытия подрядчик уложит нижний слой асфальта и перейдёт на другую сторону дороги, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Движение на улице останется односторонним – от проспекта Энтузиастов в сторону Леона Поземского. Затем начнётся асфальтирование тротуаров. Основание уже подготовлено», – говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».