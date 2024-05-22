Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чемпионат по поеданию пельменей пройдет на фестивале «Моя еда» в Пскове

Чемпионат по поеданию пельменей состоится на гастрономическом фестивале «Моя еда», который пройдёт в парке Строителей Пскова 25 мая. Участникам чемпионата предстоит съесть от 30 до 50 штук пельменей на скорость, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Чемпионат по поеданию пельменей пройдет на фестивале «Моя еда» в Пскове. Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция

Победителем станет тот, кто съест пельмени быстрее остальных. Чемпионат пройдет в парке Строителей в 16:30. Количество участников ограничено.

Кроме того, на фестивале вас ждет большой пельменный фудкорт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Начало фестиваля – в 12:00, в парке Строителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Пушкиногорец стал победителем Всероссийской акции «Семейные традиции» 
22 мая 2024

Чемпионат по поеданию пельменей пройдет на фестивале «Моя еда» в Пскове
22 мая 2024

Ольга Василенко рассказала о развитии «Чудского проекта» в Псковской области
22 мая 2024

Новая зона отдыха появится в Кунье
22 мая 2024

Псковская область получит дополнительное финансирование на поддержку рождаемости
22 мая 2024

Более 39 км трассы Ольша – Невель отремонтируют по нацпроекту
22 мая 2024

День открытых дверей для студентов прошёл в псковской Госавтоинспекции
22 мая 2024

Выросшие в лесопарке «Михайловского» липы высадят в Калужской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...