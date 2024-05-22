Чемпионат по поеданию пельменей пройдет на фестивале «Моя еда» в Пскове

18:47, 22 мая 2024, ПАИ

Чемпионат по поеданию пельменей состоится на гастрономическом фестивале «Моя еда», который пройдёт в парке Строителей Пскова 25 мая. Участникам чемпионата предстоит съесть от 30 до 50 штук пельменей на скорость, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Победителем станет тот, кто съест пельмени быстрее остальных. Чемпионат пройдет в парке Строителей в 16:30. Количество участников ограничено.

Кроме того, на фестивале вас ждет большой пельменный фудкорт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Начало фестиваля – в 12:00, в парке Строителей.