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Общество

Пушкиногорец стал победителем всероссийской акции «Семейные традиции» 

Победителем всероссийской акции «Семейные традиции» стал Лукьян Ролецкий из семейного фольклорного ансамбля «Поозерье» (Пушкиногорский район). Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

​Пушкиногорец стал победителем всероссийской акции «Семейные традиции». Фото предоставлено комитетом по культуре Псковской области

Его конкурсный номер с песней «Калитвенцы-молодцы» стал одним из лучших в номинации «Традиционное пение».

Акция, приуроченная к Году семьи, направлена на популяризацию традиций народов России. Она объединила более 3 200 семей со всей России.

«Было необычайно приятно любоваться совместным творчеством нескольких поколений: вместе с бабушками пели их внуки и правнуки, взрослые делились с ребятами секретами приготовления эксклюзивных семейных блюд – это ли не уникальность богатой традиционной культуры России?» – отметил член жюри акции, художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев.

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