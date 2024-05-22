Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

22:40, 22 мая 2024, ПАИ

Актриса театра и кино Елена Муратова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Института современного искусства.

Елена Муратова преподавала в ИСИ с 2004 года и была профессором кафедры театрального искусства.

Актриса исполнила десятки ролей в театре и кино: в частности, была Фатимой в «Шарфе возлюбленного», исполнила главную роль в военном фильме «По ту сторону». Также она участвовала в съёмках таких картин, как «Гранатовый браслет», «Вий», «Анна Каренина», «Зигзаг удачи» и другие.