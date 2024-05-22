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Общество

Ольга Василенко рассказала о развитии «Чудского проекта» в Псковской области

На территории Псковской области уже 27 лет развивает свои проекты общественная организация «Чудской проект», рассказала её руководитель Ольга Василенко на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Ольга Василенко рассказала о развитии «Чудского проекта». Фото: Андрей Степанов

«Нашему проекту уже 27 лет. Есть две основные причины, почему работаем так долго. Во-первых, это, конечно же, люди. Некоторые из них работают у нас более 20 лет, кто-то более 17, кто-то более 10. Это наш костяк, который развивает наше дело и самореализовывается. А, во-вторых, мы выбрали для себя стратегию движения, по которой идём», – сказала Ольга Василенко.

В рамках одного из проектов организация пришла к идее создания в Псковской области концепции экологического образования и просвещения. «Что касается каких-либо материалов по этой теме, в регионе он у нас самый большой. И буквально недавно мы встречались с заместителями директоров школ Пскова и делились своими наработками», – отметила гостья медиацентра.

Кроме того, Ольга Василенко рассказала, что панируется распространить ещё один информационный проект к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Отметим, что первоначально организация создавалась с целью реализации проектов в области охраны окружающей среды в водосборном бассейне Псковско-Чудского озера. Постепенно спектр и масштаб проектов расширялся, и в настоящее время организация ведёт несколько проектных направлений, основными из которых являются охрана природы, экологическое образование, сохранение и популяризация культурного наследия, региональное развитие.

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