Стало известно о состоянии заражённого коронавирусом Трампа

17:16, 04 октября 2020, ПАИ

О состоянии заражённого коронавирусом Дональда Трампа сообщили в штабе президента. Старший советник предвыборного штаба президента Стив Кортес рассказал, что Трамп чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.

Кортес отметил, что президент оптимистичен и уверен, как никогда. О заражении Трампа коронавирусом стало известно в ночь на 2 октября. В субботу врачи положительно оценили динамику здоровья президента.

В субботу вечером Трамп распространил видео из больницы, на котором заверил, что чувствует себя лучше.