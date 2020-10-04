79-летний пенсионер пропал в Пскове

17:23, 04 октября 2020, ПАИ

В Пскове пропал 79-летний пенсионер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

1 октября текущего года Виктор Михайлов ушел из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в серую куртку, темно-серые брюки, темно-синие туфли и коричневую вельветовую кепке.

Пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи. Если вы что-либо знаете о местонахождении Виктора Михайлова, просьба позвонить по телефону 88007005452 или 112.