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Общество

79-летний пенсионер пропал в Пскове

В Пскове пропал 79-летний пенсионер.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

1 октября текущего года Виктор Михайлов ушел из дома и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в серую куртку, темно-серые брюки, темно-синие туфли и коричневую вельветовую кепке.

Пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи. Если вы что-либо знаете о местонахождении Виктора Михайлова, просьба позвонить по телефону 88007005452 или 112.

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